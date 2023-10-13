新北市副市長朱惕之（左）頒獎表揚服務年滿20年資深民防人員。（王揚傑攝）

新北市警察局長廖訓誠感謝資深民防人員的付出。（王揚傑攝）

新北市警察局今舉行112年度資深民防人員表揚大會。（王揚傑攝）

新北市警察局今（13）日舉行112年度資深民防人員表揚大會，由新北市副市長朱惕之授獎表揚93位服務滿20年以上的資深民防、義警、義交、義刑人員。朱惕之表示，感謝民防、義警、義交、義刑等834位民力對新北市治安、交通工作長年來的付出與努力，因為他們的犧牲奉獻，讓治安更加穩定。

朱惕之致詞時表示，新北市幅員遼闊，人口超過400萬人，治安交通勤務繁重，警力有限，民力無窮，治安與交通工作不能只靠警察來執行，非常感謝民防、義警、義交、義刑人員，不僅要兼顧自己的工作、家庭，還犧牲休息的時間來協助警察維護治安的工作。

朱惕之說，今天受獎的93位民力協勤夥伴，具備20年以上協勤工作經驗，包括各項治安偵防、交通疏導、犯罪預防等協勤工作，讓市民得以安居樂業的過好日子，他代表市長侯友宜感謝大家無怨無悔的付出。

市警局表示，為建立全民防衛觀念，市警局積極配合中央動員招募18至40歲熱血青年加入義警、民防等民力團隊的行列。加入民防團隊在每年的教育訓練課程可以免費學習到防身、緊急救護專業技能，還有定期的旅遊補助以及年節慰問品，歡迎40歲以下、富正義感、身心健康、儀態端正 、品德優良、無不良嗜好的青年男女踴躍參加，為守護家園貢獻心力。