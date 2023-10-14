有些人執行能力強，做事從不拖拖拉拉，一旦下定決心，就會馬上採取行動。《搜狐網》近日分享3個使命必達的星座，想到什麼就會立刻去做，就算遇到挫折也不會輕易放棄，因此在職場上容易取得成功。

▎雙子座

雙子座想像力豐富，個性活潑又好動，大腦從未休息過，喜歡嘗試新鮮事物，不斷突破自我與提升實力，聰明且腦筋動得快，能夠舉一反三，只要想到什麼就會馬上去做，雙子座做事雖然快，但是很有耐心、注重細節，擅長文學或藝術領域。

▎天秤座

天秤座很關注自己感興趣的事，一旦動手了就會做到好，雖然做事有點不果斷，但是很有耐心，而且相當聰明，能夠迅速思考，行動力非常強，讀書求學階段，也很少需要家長叮囑完成課業，別人覺得無聊的事情，天秤座都能視為趣事並完成。

▎摩羯座

摩羯座做事細心又有耐性，不過對事情非常執著，一旦下定決定，就不會輕易放棄，務實又有實踐力，總是馬不停蹄的工作，就是希望做有意義的事，屬於「少說多做」的類型，對於他們而言，事情能達到預期中的結果，就是最開心的事。