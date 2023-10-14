今（14）日下午13時許，國道1號北向67.5公里處發生砂土散落，現場3車道，國道警察迅速於平鎮賦梅路找到掉落砂土車輛營半聯結車。（圖／警方提供）

今（14）日下午13時許，國道1號北向67.5公里處發生砂土散落，現場3車道，國道警察迅速於平鎮賦梅路找到掉落砂土車輛營半聯結車。（圖／警方提供）

今（14）日下午13時許，國道1號北向67.5公里處發生砂土散落，現場3車道，占用中線及外側車道。國道警察獲報，立即通知工務段清除，並派遣巡邏車於回堵末端疏導車流。

警方表示，因砂土清除作業造成後方回堵約2公里，通知交控中心顯示CMS看板並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距，並立即派巡邏車下交流道追查肇事車輛。

工務段抵達後立即清掃砂土掉落物，現場於14時52分清除完畢恢復通車，該案造成6部車車損，皆已連繫當事人至五楊分隊處理。

國道警察迅速於平鎮賦梅路找到掉落砂土車輛營半聯結車，駕駛人為30歲的江姓男子，疑似因尾門故障開啟導致砂石掉落於國道上，國道警方除依規定製單舉發，並依公共危險罪偵辦。

國道散落物將會造成阻礙交通並容易引發事故，除處罰9,000至1萬8,000元罰鍰外，並負擔處理作業費每半小時3,000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以公共危險罪究辦。提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。