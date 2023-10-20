今20日晚間19時許，國道3號北向38.4km土城段發生嚴重事故，現場占用外側2車道及路肩，造成車流嚴重回堵3公里，請駕駛人耐心駕駛，國道警獲報已感亡現場，詳細事故原因還有待調查釐清。

國道1號北上67.5公里砂土散落 6輛車遭波及回堵2公里
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