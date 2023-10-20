國道3號北向土城段事故 車流嚴重回堵3公里 19:572023/10/20 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今20日晚間19時許，國道3號北向38.4km土城段發生嚴重事故。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今20日晚間19時許，國道3號北向38.4km土城段發生嚴重事故，現場占用外側2車道及路肩，造成車流嚴重回堵3公里，請駕駛人耐心駕駛，國道警獲報已感亡現場，詳細事故原因還有待調查釐清。 國道1號北上67.5公里砂土散落 6輛車遭波及回堵2公里 金鐘58／紅毯首次分2區採訪 主持口條超流暢網讚爆 機捷A5機房消防設備啟動 警消現場疏散120人 #國道3號 #土城段 #車流 #回堵3公里 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄林皇宮結婚新企畫 新人坐古典馬車抵婚禮現場 19:142023/10/14 生活 汐止晚間驚傳瓦斯外洩 現場封鎖2線道查漏 23:352023/10/12 社會 國慶收假國道未如預期塞 國5北向高乘載提前結束 18:522023/10/10 生活 善用大數據 竹市經國路行車速率提高28％ 16:262023/10/12 生活 彌陀橋梁改建「太陡」 工務局：坡度6.5％符合規定 17:572023/10/11 生活 三重驚傳墜樓意外 18歲女「高處墜落」送醫不治 16:162023/10/14 社會 軍退轉戰義消 滅村現場找遺體 邱振原：做善事不會怕 16:262023/10/20 社會 高雄義享天地周邊常塞車 「龍德新橋」明年完工助紓解大順路車流 17:152023/10/16 生活 麋先生演唱會竟成「翻車現場」女神驚喜現身後台 03:132023/10/19 娛樂 國1湖口段「4大2小貨車」連環撞！車流紫爆回堵10K 11:502023/10/12 社會 誤會大了！滅火器離正確路口「差500米」跑錯路 台中警還原現場 13:422023/10/11 社會 視察苗栗造橋國1交流道工程 陳建仁：盼能提早完工 19:022023/10/12 生活 楊大正遭質疑開錯路怪警察 還原現場狀況：沒人需要受委屈 16:072023/10/11 娛樂 小貨車派出所前「突竄火」 警即刻救援化身打火英雄 15:502023/10/16 社會 國道3號北上南港交流道5車連環撞 6人受傷送醫 12:272023/10/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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