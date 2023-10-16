立委王婉諭今指控，某知名心靈成長機構涉涉及諸多違法亂象，涉嫌販售高能量物品、心理治療課程詐騙4000萬元，多達30位學員指控課程涉及性騷擾、性霸凌、人格羞辱等行為，導致學員身心受創，王婉諭赴台北地檢署提出告發，北檢今指揮大安警分局該心靈成長機構公司等8處地點，約談呂姓、黃姓負責人夫婦等7人，全案朝詐欺、心理師法及個資法等罪嫌偵辦。

王婉諭指稱，該機構負責人及旗下講師們均未有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義開設心靈成長課程，長期以隱射心理專業的內容吸引學員，課程也涉及心理治療範圍，涉嫌違反心理師法，該機構不僅誘騙學員繳交高額學費，還要求學員配戴高能量物品，粗估受害金額高達4000萬。

有女性被害人表示，機構在課程會要求學員畫自己的裸體圖，還必須輪流談「第一次性經驗」、「自慰」、或「被性侵被騷擾之經驗」，讓她感覺被性騷擾，還要求學員跟祖先道歉，她拒絕後卻被回應「你被鬼附身了」，甚至稱以要將附在身上的鬼打跑為由，讓其他學員毆打她的前胸後背，造成全身瘀青。

另有被害人說，課程教師會要求受過性侵害的女學員站出來，告訴女學員「性侵害會發生都是自己穿太顯眼」，機構呂姓負責任甚至要求工作人員陪同性侵受害者打電話給加害者道歉說「對不起，是我勾引你的」，另外還有「攝息」課程活動，讓學員張口呼氣40分鐘，造成許多學員身體抽搐、痙攣嘔吐。

律師、諮商心理師紀岳良表示，呂姓及黃姓機構負責人利用講師威權，迫使被害人畫裸體圖、談性經驗、向性侵加害人道歉等，涉犯刑事上的強制罪、性侵害的犯罪，而使人誤以為其有心理治療專業而報名課程、販售顯然價值不相當的物品獲得高報酬部分，也涉犯刑事詐欺罪。