臺東縣政府自2021年起積極打造「自然醒慢活祭」，成為具有國際吸引力的身心靈療癒品牌，臺東以其壯闊的山海美景，以及四季交替的自然變化，為人們提供了絕佳的身心靈療癒場所，吸引著來自各地的人們前來感受這片珍貴的自然風土，透過一系列獨特的活動，無論是大地瑜珈、走路禪、花草曼陀羅共製或是療癒音樂會，每一次的體驗都讓人感受到臺東的特有魅力，成為許多人心靈的故鄉。

在現代快節奏的生活中，許多人在學習、工作、生活上承受著巨大的精神壓力，這也導致了憂鬱症的日益嚴重。臺東被譽為心靈的故鄉，其大山大海被視為未受汙染的淨土，吸引著許多追求心靈療癒的人們。過去，人們必須花費高昂的費用到國外尋求心靈療癒，但如今臺東成為了國內最適合的場域之一。

縣長饒慶鈴表示，作為慢活城市的代表，自然醒慢活祭成為臺東慢經濟藍圖的重要一環。透過在地師資與社區培力，以及引進外部師資，建構具有國際吸引力的臺東身心靈療癒地圖。在這片自然靈氣的土地上，人們可以透過瑜珈、精油、芳療、舞蹈、音樂等方式，與臺東進行深度的對話，展開另一種生活模式，也逐漸影響了在地的氣息和氛圍。

自然醒慢活祭參與者在達魯瑪克部落進行靜心。（圖／自然醒慢活祭提供）

自然醒慢活祭帶領參與者前往東河馬武窟溪，進行日出水上SUP瑜珈課程，學習感受溪水的流動與身體的韻律，找回身心的掌控力。（圖／自然醒慢活祭提供）

臺東縣政府意識到這一趨勢，透過自然醒慢活祭等活動，積極推動身心靈產業在臺東扎根，吸引著許多人前來放鬆、紓壓、療癒。自然醒慢活祭從山海之間到四季移轉，呈現出一系列獨特且與眾不同的身心靈活動。自2021年開始，舉辦多場活動，涵蓋縱谷線、海岸線、南迴線、臺東各地，並特意選擇充滿自然能量的場域，透過沉浸式體驗，讓參與者與自然進行身心靈的對話。從2022年「到臺東，為自己按下暫停鍵」，到2023年「到臺東，自我擁抱之旅」，獨樹一格的療癒性活動已成為全臺知名的身心靈休閒美學品牌，擁有忠實的粉絲追隨，兩年總計吸引3萬多人次參與、超過40個社區加入療癒產業培力計畫、串聯1百多家地方產業、發掘並連結近百位在地師資、並有超過2百位全國及國際專業人士加入師資群。

社會處長陳淑蘭說，「自然醒慢活祭」以專業且富有創意的方式，點燃臺東的療癒能量，邀請各界人士前來感受，無論是大地瑜珈、走路禪、花草曼陀羅共製還是療癒音樂會，每一次的體驗都是獨特且獨有的。臺東將這樣的心靈療癒思潮融入自己的城市品牌，協助人們走向更健康平衡的生活，讓自己和社會變得更加美好。

未來場次：

1. 10/28-29，知本溫泉深度紓壓日遊-愛自己的六個練習題，包括放慢、觀心、儀式感、信任生命、敞開、好好吃飯等練習，將帶給您深度的放鬆和療癒體驗。

2. 11/4-5，星際漫游之旅將提供多項活動，如心之流動・手碟瑜伽、星球特調・星空晚餐、星空導覽等，讓您在星星點點間找到身心。

「自然醒慢活祭」將持續在美麗的山間水湄呼喚醒友相聚，歡迎各界人士一起創造共好，相關資訊歡迎洽詢自然醒慢活祭產業媒合平台：

周小姐 (089)238696

[email protected]

臺東市四維路三段148巷25號

客服時間 週一至週五 上午10:00~下午17:30

（臺東縣政府廣告）