數位資訊超載選擇多元，引發現代人焦慮，校園內被列為高關懷和高風險的學生比例更是逐年上升。2016至2021年資料顯示，15到30歲有精神科相關診斷者，就醫人數成長47％。據了解，台灣的學生雖擅長自我管理和社會覺察，能自主設定並完成目標，卻鮮少探究內心，當自我定位與價值觀不清楚時，面臨人生抉擇就很難找到下一步，並間接造成情緒的不安。

新北市青年局局長邱兆梅表示，為協助青年增進自我覺察，於9月17日至9月24日攜手台北市立大學視覺藝術學系，以青少年心理健康為主題，在青職基地舉辦「悄悄話小森說」互動式展覽，透過視覺藝術作品欣賞與互動，釋放壓力、舒展青年的身心靈。

邱兆梅說，從近期舉辦的多場青年交流活動中，查覺到許多年輕人都對生涯前景既期待又惶恐，不少人對自己的職涯方向感到疑惑，甚至不知道有職涯諮詢服務可以運用。青年局鼓勵民眾到青職基地欣賞「悄悄話小森說」展覽，若對職涯方向有疑惑，也歡迎預約一對一的「職涯諮詢服務」，透過適性測驗、專業諮詢師進行深度職涯諮詢，在尋求生涯目標上助青年一臂之力。

此次的「悄悄話小森說」展覽透過學生們課程進行深度討論、規劃及設計作品，運用同理視角和心靈療癒的概念，結合森林、動植物意象，營造森林靜謐的氛圍，從情緒軌跡、理解共鳴、內在追尋的角度發想，引導參展者展開對話及情感交流，以視覺藝術及展覽方式傳遞溫暖，增加自我覺察，踏出傾聽自我心理的第一步。