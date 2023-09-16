桃園市新屋區某宮廟2022年農曆7月舉辦燒王船送煞，信眾扛神轎入海發生3死1傷溺水事故。桃園地院審理，認為魏姓宮廟負責人未準備照明、救生設備，也無聘請救生員到場，依過失致死罪處有期徒刑2年，可上訴。

魏姓男子2022年在新屋海岸舉辦送煞儀式，過程中有3人溺斃、1人受傷。桃園地檢署依過失致死起訴。桃園地院判決指出，魏男是該宮廟實質負責人，2022年8月12日晚間決定13日舉辦送煞活動，由信徒在新屋海岸扛神轎進入海中並送王船入海，並委由陳男在宮廟Line群組找人，一共有20人參加，男性負責扛神轎入海，女性則是在岸上燒紙錢。

法院認為，魏男明知道送煞在夜間舉辦，且需扛神轎進入海中，現場卻無足夠照明，也無救生設備、救生員，也應該準備或要求信徒穿救生衣，竟疏未準備。溺水事故發生後，未能及時將4人救起，其中3人因「生前落水」致「溺水致窒息」致「呼吸衰竭」而身亡，有1人則是溺水併急性肺水腫等。

法院認為，魏男舉辦送煞，對於下水之人有防止受損害義務，卻疏於準備救生、照明設備，顯然違反其所應負的作為義務及注意義務而有過失。該過失與3人溺水死亡、1人受傷有相當因果關係。

法院審酌魏男疏未注意，導致3人死亡、1人受傷，造成家屬承受天人永隔的莫大傷痛，應嚴予非難。考量犯後坦承犯行，未與告訴人和解，依過失致死罪處有期徒刑2年，可上訴。