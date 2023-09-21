高雄阿蓮媽廣發英雄帖（圖），邀請民眾參與11月4日至11月10日的梁皇寶懺法會。（天聖宮提供／林瑞益高雄傳真）

921大地震滿24年，高雄阿蓮天聖宮今年為當年事故不幸罹難的2000多名亡者舉行大型法會，阿蓮媽指示廟方廣發英雄帖，若有十方善信與其他宮廟，有意願參與這場殊勝法會者，可向廟方洽詢，希望大家能共同為亡者祈福。

阿蓮天聖宮董事長徐清榮今（21）日表示，廟內供奉的天上聖母媽祖日前降旨，因有921震災罹難亡靈向阿蓮媽傾訴，因迷失方向在人間徘徊遊蕩多年，阿蓮媽發願，為往生亡靈舉辦法會，讓亡者能夠聽經聞法、離苦得樂，並獲得玉皇大帝降旨允准。

廟方將於農曆9月21至27日（國曆11月4日至11月10日）舉辦大型法會，因人力需求眾多，阿蓮媽也指示廟方廣印英雄帖，若有意願協助誦經或擔任其他事務志工者，可至高雄阿蓮天聖宮領取英雄帖，共襄盛舉。另外，徐清榮也強調，若有921罹難者家屬想為親人祈福消災，當天可到天聖宮參加，不另收費。

高雄阿蓮天聖宮是阿蓮區信仰的中心之一，過去阿蓮媽也多次指示廟方舉行路祭，為高雄近幾年因車禍過世的亡魂祈福，2021年5月媽祖聖誕時，還設立集氣屋，為台鐵太魯閣號事故中不幸罹難的往生者祈福迴向，蔡英文總統、賴清德副總統及監察院長陳菊等人也多次造訪天聖宮，上香祈求風調雨順、國泰民安。