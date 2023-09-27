國立高雄大學資訊管理學系副教授林杏子指導學生挑戰內政部日前舉辦的「2023資料創新應用競賽內政黑客松」，高大學生團隊有鑑於青年創業不易，提出「協助民眾創業」為核心主軸產品，與全台各路好手較量，躋身前八強，活用課堂所學。「黑客松」又稱「程式設計馬拉松」。

林杏子表示，用幾個題目就可以幫少年老闆產出商業模式的想法。因為很多年輕人沒有這方面的經驗，常是想創業然後直接就創業了，沒想過商業模式，這也容易導致他們的失敗。如果可以像心理測驗那樣，就可以幫助少年老闆產出商業模式，讓他們對創業更有全貌，就是太佛心的功能了。

林杏子陪伴學生從參賽、初賽、入圍，直到決賽，過程大概半年，其中有一半的時間正好配合學期的課程期間。且在課程結束後，學生們仍然自發性地把整場比賽走完，跟全國眾多的隊伍一起競賽，擠進全國前八。學生覺得很讚，也看了世面、提升其視野。

校方表示，此團隊由高雄大學資訊管理學系大四學生洪麗珵、大二學生王證衡、顏志豪、周恩禧所組成。從政府開放數據中發現台灣青年創業並不容易，因此提出「騷年！你渴望創業嗎」為主題，協助使用者克服創業過程諸多困難。