國民黨高雄現有7位立委參選人，近日與「母雞」總統參選人侯友宜合體看板正式上架，首兩面分別在楠梓區德民路、小港區小港路掛上。（民眾提供）

國民黨高雄現有7位立委參選人，近日與「母雞」總統參選人侯友宜合體看板正式上架，首兩面分別在楠梓區德民路、小港區小港路掛上，未來將陸續在各個行政區「遍地開花」，象徵小雞力挺侯友宜，為政黨輪替、立委全壘打努力打拚。

近日進口雞蛋爭議延燒，國民黨高雄立委參選人各自發揮優勢與力量，除舉辦記者會、揭發內幕，讓人民知道真相，也用實際行動向地檢署提出告發，希望透過司法力量讓事實水落石出、真相大白，真正為人民好好監督執政黨、守護荷包、打貪除弊。

藍營人士指出，這次雞蛋事件高雄發生這麼多問題，但高雄現任8席民進黨立委反而沒有人敢出來監督，對此有網友怒批，看了實在令人搖頭，「高雄彷彿像是沒有立委一般」，網友表示現任不敢監督，那就用選票下架不適任的民意代表，讓敢監督的人來。

藍營人士提到，侯友宜陸續推出有感政見、赴美參訪成績亮眼，讓人民真切感受到國民黨才是有能力治理國家、創造和平繁榮的執政第一品牌，掛上總統及立委的合體看板，除了展現團結氣勢，也要向國人同胞報告，國民黨的總統及立委候選人已經準備好，要為人民服務、為台灣打拚。

此外，據了解，侯友宜將於近期南下高雄，預計將走訪高雄各地，了解地方需求，並與各區的藍營小雞合體，共同營造氣勢，希望能成功炒熱南部選情。