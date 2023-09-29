北市警中山分局在中秋節開幕第一天，到花博公園進行預防犯罪及交通安全宣導。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市商圈產業聯合會於9月29日至10月1日，在花博公園長廊廣場舉辦「商圈嘉年華-台北生活祭」活動，北市警中山分局在中秋節開幕第一天，與市長蔣萬安一起宣導「識詐」，以寓教於樂又老少咸宜的遊戲互動方式，提升全民反詐意識，盼讓預防犯罪及交通安全等宣導達到最佳成效。

中山分局長陳金城表示，台北生活祭是重要年度文化盛事，為強化打擊詐欺犯罪識詐工作，打詐台北隊中山波麗士於開幕當日，以生動活潑宣導方式向民眾宣導「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」、「假網購拍賣」、「假檢警」等最常見的詐騙手法。提醒民眾重視反詐騙訊息、提高對詐騙電話的辨識。

有鑑於近日投資詐欺日益增多，不時有民眾接獲詐騙集團謊稱投資股票、虛擬貨幣、期貨等話術詐騙，且詐騙集團更以小額投資就有高獲利，誘騙民眾至銀行、超商匯款提領現金，提醒民眾接獲類似資訊，皆應審慎評估、提高警戒，只要需交付大筆金額均有風險，務必提高警覺，小心求證。