金管會4月中開放保險業可發行10年期以上、具到期日的資本債券，六大壽險皆搶進，包含台灣、中國、國泰、富邦、南山、新光等，共獲保險局核准額度達1,110億元，已超越2016年發債的1,040億元，且至少為十年新高，近十年壽險發債金額共約3,405億元。

因應接軌IFRS17與ICS2.0，壽險除發債外，近年也依照進度陸續增資，保險局今年前九月已核准四家壽險增資104.5億元，包含三商壽25.25億元、台銀人壽60億元、中華郵政18億元、遠雄人壽1.24億元等。

壽險業增資金額在2018年來到高峰，當年有11家壽險增資共1,301億元，由於壽險業將於2026年接軌國際會計準則，每年都要「按部就班」依照計畫進行增資，因此在之後的連續四年，每年都有7~9家壽險增資，每年增資金額約在450億～600億元之間，累積近十年，壽險大股東花在增資上的金額就高達4,969億元，且主要集中在近六年達3,599億元。

產險業則自去年因防疫險啟動增資，六家產險去年增資985億元，今年前九月六家產險再增資530億元，等於產險業股東近兩年光因防疫險理賠增資就掏出1,515億元。