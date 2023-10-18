總經理王博修17日指出，今年前三季建碁在包括商用、企業端及SMB（中小型企業），與部分教育領域之大型專案陸續回流挹注下，推升整體營運向上。但因每個專案的期程不同，第四季不一定會是高峰，還是要看客戶進度。

建碁持續在多個領域爭取新客戶、新專案，目前至明年上半年的能見度仍難掌握，且工業電腦（IPC）產品不易壞、周期較長，看不到有換機潮，不過已有很多新客戶正在洽談中，希望能有更多開花結果。

建碁甫於近期完成增資，王博修表示，為強化在垂直整合和智能數位應用市場佈局， 希望透過開發更多IPC產品、帶來更多動能。投入的領域包括交通如機場、高鐵、巴士站，還有智慧醫療、智慧零售，以及餐旅業和教育等，尤其冷鏈運輸倉儲領域因疫情期間有藥品、食品運輸，需求大爆發。

至於充電樁（美）及加氫站（荷蘭）部分，目前在建碁整體營收的貢獻度仍非常低，以兩年前美國拜登政府推出的1.2兆美元基礎建設法案來看，充電樁相關僅占不到1％，不過建碁仍會努力爭取機會，同時更積極的擴展IPC市場領域。