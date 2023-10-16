台美利差擴大，避險成本成壽險業近年最大包袱，壽險業近月在避險工具成本上噴錢300億元，這筆錢有去無回，影響著獲利表現，市場也擔憂若避險成本持續飆高，將衝擊體質較弱的壽險公司，金管會主委黃天牧16日強調：「做好事前預防，而不是事後接管。」

避險工具貴到「咋舌」，據保險局統計，8月避險工具成本史上首度突破到315億元，今年前八月避險工具成本累積達2,291億元，也是史上新高，且這些錢是無法收回的，成為壽險業今年獲利最沈重的包袱。而壽險業從去年10月開始連續6個月稅前虧損，直到6~8月因新台幣重貶有匯兌利益，才開始逐步恢復獲利動能。

保險局局長施瓊華表示，今年壽險業利益減少，主要是避險成本的關係，傳統避險成本在4％以上，導致獲利減少，近期則因為新台幣貶值有匯兌利益，還有投資獲利。

施瓊華指出，現在台美利差擴大，所以避險成本增加，現在壽險業每月約要花費避險工具成本約300億元，「這筆錢是花掉就花掉了」，要等到台美利差減少，避險成本才會降下來。

因目前有幾家壽險公司資本適足率未達標準，市場也擔心，若避險成本持續飆高很長時間，恐影響到體質較差的壽險公司狀況。金管會主委黃天牧表示，目前確實有幾家壽險資本適足率不到標準，這幾家壽險都有在提改善計畫，年底前有機會都提升，希望壽險市場可以穩定。

黃天牧強調：「做好事前預防，而不是事後接管。」希望盡量用日常監理方式來處理，以降低未來使用保險安定基金的可能性，在過去的經驗中，除了要求準備金充裕外，也會透過配套來降低代價，過去都有經驗，目的是希望金融市場穩定。