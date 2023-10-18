嘉義縣水上鄉昨17日晚間發生一起命案，來自台北的白姓男子及3名友人，與一對呂姓仲介父子碰面接洽要租倉庫，雙方竟起爭執口角，並持棍棒互毆，其中22歲黃姓男子拿防身小刀恐嚇對方，反被刺死，事後傳出該倉庫疑似被放置可疑廢棄物，保七總隊、嘉義縣環保局已監控多時，甚至規畫今到場查緝，沒想到倉庫卻鬧出人命，不過警方和環保局皆強調命案與廢棄物案無關連，僅僅是地點巧合。

環保局指出，地主今年5、6月期間主動向環保局通報，懷疑出租倉庫被放置廢棄物，環保局與保七隨即展開監控，這幾個月確實發現有車輛進出，但並不頻繁，目前只知道有類似棧板等廢棄物，尚無法確認廢棄物種類，至於命案發生與廢棄物案並無關連。

地主也說，白男4人相約看倉庫，不知為何會起衝突。因事後傳出兩方人馬可能是因為事業廢棄物而相約談判，對此，水上分局澄清，呂姓仲介父子就是受託帶看倉庫，接洽出租事宜，經調查，此命案與廢棄物堆置無關。

據了解，白姓男子一行4人從台北南下，想承租水上鄉這處倉庫，昨晚6點多與呂姓仲介父子約在倉庫洽談，結果一言不合打了起來，死者黃男從車上拿出防身小刀，雙方在拉扯過程中，反被刺傷、見血。

嘉市消防局昨晚6點44分接獲世賢路有兩人受傷要送醫，原以為是車禍，派2輛救護車到場，救護人員到場發現其中一人已OHCA，另一名傷者有穿刺傷，分送嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院，OHCA黃姓男子在救護車上一度恢復生命跡象，但到院仍因傷勢過重不治，而救護人員是因為警方趕到醫院，才知道是刑事案件。