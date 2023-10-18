迎接年底百貨週年慶大檔，串連遠東集團會員點數生態圈的HAPPY GO重金打造成立「點數巨樂部」，以寵愛卡友無極限的精神，攜手集團內的百貨餐飲飯店共同打造驚喜兌點之旅。另有「週二會員日」點數半價或小額點數可換到超過千項好禮，好康一波波就是要帶動卡友週慶期間多多消費累點賺驚喜。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示，迎接年底百貨最大檔的週年慶，HAPPY GO以扮演遠東集團旗下各百貨最佳買氣助攻手為目標，不僅配合各百貨週慶檔期推出「點點成金」活動，開放全卡友以HAPPY GO App輕鬆兌換遠東百貨和遠東SOGO百貨的電子紅利券，還加碼高消費和新客的點數回饋，HAPPY GO Pay也同步推出週年慶首四日點數10倍贈等優惠回饋活動。

今年特別打造全新HAPPY GO點數巨樂部，精選台灣人出國首選日本經典行程，給予卡友最尊爵的驚喜回饋。同時希望發揮遠東集團的綜效，規劃「週週點數樂透」專區，結合獎券投注開彩的形式，以零碎點數就能買樂透，獎項選品則是集聚集團百貨、餐飲、飯店特色的時尚尊爵又好玩的服務體驗，以鼓勵會員週慶期間盡情消費累點，聰明消費得點還有機會讓點數發揮最高價值。

HAPPY GO即日起至12月31日推出三重優惠活動，首先下載開啟HAPPY GO App加入點數巨樂部會員，即可獲得由旅遊電商平台KKday客製化打造的旅日豪華雙人旅行抽獎資格，包含「星宇航空與星野集團 北海道五天四夜高端滑雪之旅」、「大阪星宇航空經典賞楓五日遊」還有「浪漫雪景迪士尼40週年機加酒5日遊」，月月抽旅日雙人機加酒行程驚喜回饋卡友。

除了月月抽獎之外，HAPPY GO App每週推出「週週點數樂透」專區，只要以HAPPY GO 10~30點不等的小額點數，點選對應獎項即可兌換樂透抽獎券，兌換越多中獎機會越高，包含「台北遠東香格里拉美食美景雙人同饗＆頂樓池畔跨年煙火派對」、「遠東百貨及遠東SOGO百貨萬元即享券」、「Asia 49亞洲料理及酒廊新北耶誕城雙人饗宴」、「Samsonite BEAMIX前開式指紋辨識行李箱」、「威秀MUCROWN頂級奢華電影院的私人包廂頭等艙座位及飯店級私廚餐點體驗」、「光影魔幻馬戲團小巨蛋跨年場」等10樣大獎。

而最受會員歡迎的HAPPY GO App「週二會員日」活動，在年底前也將祭出驚喜限量好禮券，卡友可以使用相當於半價的點數甚至更優惠的比例兌換包括愛買、寶雅、誠品生活、全家、迪卡儂、乾杯集團、點水樓等電子即享券，放大點數價值輕鬆換。