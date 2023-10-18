新竹縣竹北市縣政七街「新業建設」建案工地內工務室旁基地，17日深夜發生土石流失塌陷，緊急灌漿補強，縣府18日委託大地工程技師公會專業技師會勘。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市縣政七街「新業建設」建案工地，17日深夜基地內工務所前空地發生崩塌，緊急灌漿補強後，縣府18日委託第三方單位中華民國大地工程技師公會現勘，縣長楊文科強調首要之務是塌陷處要盡速恢復，「沒有工安絕不復工！」

工務處代理處長陳盈州要求建商須24小時人力輪值，同時提撥責任保證金入縣府保管款專戶，並2日內提交搶險計畫，嚴厲把關。因17日崩塌位置在基地內，縣府依照建築法第63條及第89條的罰則，對起造人、承造人、監造人各處以3萬元罰款。

新業建設總經理簡福榮說，工地是開挖地下6層22.5公尺，15日路基塌陷後，臨時電也崩塌失效，抽水機無法抽水，致地下水位上升10多公尺，水降坡整個拉高後，觀測發現應變器壓力有變小，因砂土流向地層的位置很難發現，到深夜工務室旁出現塌陷，緊急採取灌漿處理。

大地技師吳重緯建議務必盡速抽水，維持一定水位面，避免持續性的沉陷問題，基地外圍施作CCP止水灌漿，以最保險的做法把水封住。後續水的排放也須設法處理，確保水溝沒有孔洞、破洞，若有破洞持續抽水，造成水回流到地層，可能會有更大損失。

陳盈州指出，該工地16日被勒令停工後，坍陷道路進行復舊外，要求建商儘速提出搶險計畫，為維護周邊2棟社區大樓的安全，也要求建商在搶險施工過程中提撥一筆責任保證金，嚴厲監督建商落實施工計畫，不容許再有類似情事發生。

新業建設董事長卓勝隆和簡福榮對8月21日以來3度塌陷，造成社會大眾不安鞠躬道歉，承諾會24小時安排人力值班，強化觀測、加強水路等控管，同時提撥2000萬的責任保證金，「警惕自己不要再有任何閃失！」

陳盈州指該工地第3次坍陷是在基地內，未涉及公共建設道路，依照《建築法》第63條及第89條罰則，對起造人、承造人、監造人再各處3萬的罰款。

陳盈州強調，現階段要求建商完成搶險後，再提出復工計畫，復工審查會邀專案小技師及周邊住戶代表開會，一定要求建商給住戶滿意的解決方案。