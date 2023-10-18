Gucci 前任創意總監Alessandro Michele，在Davide Renne接任MOSCHINO創意總監當日發布限時動態送祝福。（摘自Alessandro Michele IG）

自今年三月時尚頑童Jeremy Scott離開MOSCHINO後，品牌在無創意總監的情況下，邀請四位品牌摯友運用創辦人Franco Moschino在1983年至1993 年間的標誌性設計，打造40周年大秀，近期品牌終於宣布新任總監將由Davide Renne接棒，未來他將負責MOSCHINO主線的女裝、男裝以及配件設計， 最快於2024年2月米蘭時裝周發表他的首個系列。

畢業於佛羅倫斯Polimoda時尚學校的Davide Renne，過去曾於在Gucci設計女裝長達20年，最後擔任女裝首席設計師，備受AEFFE集團執行主席Massimo Ferretti賞識，同時也備受外界正面肯定，除，Gucci前任創意總監Alessandro Michele也立刻轉發，並附上愛心的emoji表示祝福之外，在Aeffe集團在宣布這個人事命令的消息後，股價在當天米蘭開盤後上漲2.26％，也可從此處看出投資人對於品牌創意總監的人選、走向有信心。