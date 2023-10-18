桃園市一名29歲陳姓男子，前年（110年）3月2日清晨6時許，在龜山區看到A女獨自行經該處，一時色慾薰心尾隨在後，隨即衝上前想要猥褻時，卻整個人撲倒在地，A女才驚覺陳男跟蹤他，陳男不放棄立即站起身來，強拉A女並強行撫摸A女下體得逞，隨即逃離現場。

A女提告後，檢警偵查發現，監視器畫證實陳男犯行，涉犯刑法第224條之強制猥褻罪，「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑。」檢方依法提起公訴。

法院審理，陳男先以手拉扯A女後，再強行觸碰A女下體，是直接以有形之強制力加諸A女，所為足以壓制A女之意志，屬強暴行為無誤。又陳男行為在客觀上已足令人產生衝動及興奮而引起性慾，主觀上亦能滿足陳男之色慾，屬猥褻行為無誤。

法官審酌，陳男為逞一己性慾，強行猥褻A女，顯未尊重他人之性自主決定權，並造成A女心理陰影及創傷；陳男於審理中坦承犯行，但未達成和解，法官日前依法簡易判決，陳男犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。可上訴。