生活在北台灣的上班族，支持著每天花時間通勤的動力是什麼？嘉義一名網友說，他平常上班「單趟車程5分鐘」，對於北部人的通勤時間動輒半小時以上，感到不可思議，「光用想的就精神緊繃」。

原PO發文表示，自己住在嘉義市，上下班單趟超過15分鐘就算久了，「之前在北部，聽過一堆從龜山、林口塞40分鐘進台北市上班，晚上再塞車回去，還有遠從淡水、基隆、宜蘭、桃園開車，來回近2小時」。

原PO強調，自己習慣早起上健身房，洗完澡再去上班，「如果我在北部，原本的運動時間都拿去通勤了，每天精神緊繃，長期下來，回家應該沒力氣做家事、顧小孩了吧」。

網友紛紛回應，對於住在北部的人來說，搭捷運或公車，花30至40分鐘通勤很正常，學生時期就這樣了，不覺得辛苦，「沒辦法，北部房子貴，住遠一點就是要花時間通勤」、「如果月薪10萬以上，來回2小時我也願意」、「通勤時間可整理上班心情，我覺得不錯」。