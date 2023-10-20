助臺片進軍法國，文策院在法國巴黎舉辦線上線下電影放映活動「Bonjour La France, ici TaIwan」，今年再度與歐洲知名影視集團mk2合作，10月12日起在實體戲院「mk2 Bibliotheque」放映7部臺片，16日起也在串流平台「mk2 Curiosity」上架14部臺片。

文策院表示，臺灣電影的多元題材、表現手法，文化上自由與開放的特性，與法國和歐洲市場契合，希望藉由線上與線下整合的放映活動，為電影產業拓展更多國際觀眾，同時透過票房和收看數據，協助國內影視業者掌握國際市場特性，拓展歐洲影視產業認識臺片。

文策院去年開展與「mk2」的合作，舉辦臺灣電影放映活動，創下平台特輯活動最佳流量。透過串流平台的收看數據與實體戲院的票房，也發現歐洲線上串流觀眾偏好多元、新穎題材，對陌生的影視創作者作品的接受度高；實體戲院的觀眾則喜歡溫馨小品，相對偏好知名導演的作品。

今年實體戲院放映片單，包含法國觀眾熟悉的大師經典，例如蔡明亮的《青少年哪吒》、李安的《推手》、侯孝賢的《千禧曼波》；近年臺片則有《返校》、《本日公休》、《一家子兒咕咕叫》；動畫經典《魔法阿媽》修復版融合本土習俗與親情題材，希望跨越文化隔閡，感動法國觀眾。

線上串流片單除了早期經典如《千禧曼波》、《龍門客棧》，也有《哈勇家》、《本日公休》等近年新片，涵蓋女性、原住民視角，總計上架14部長片、短片與動畫。

mk2以實體戲院起家，投入製片、發行和串流平台，在法國影視產業佔有一席之地，也跨國在西班牙經營實體戲院，線上串流平台mk2 Curiosity上架世界各國電影作品，以每週上映4到5部作品的更新速度，滿足觀眾多元品味。