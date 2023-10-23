由肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油製作的TROPEZIENNE 聖托佩塔，令人垂涎。（開元食品提供／朱世凱台北傳真）

由開元食品代理的法國知名乳製品品牌肯迪雅Candia，於10月23日至24日受邀參加法國在台協會商務處主辦的食品及餐飲業年度盛事「Food Experience美味法國」，與15家參展商共同展出超過30個法國特色品牌，探索法國美味食材的精緻與華麗。

本屆「Food Experience美味法國」食品展分為二大主軸，品牌原料與應用展示及專業工作坊論壇。在品牌原料與應用展示，開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，運用肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油，製作出令人垂涎的TROPEZIENNE聖托佩塔及KOUIGN AMANN 法式焦糖奶油酥。

TROPEZIENNE聖托佩塔是一款來自南法普羅旺斯海岸小鎮的經典法式蛋糕，其獨特之處在於奶油內餡的精製，使用正宗的肯迪雅發酵奶油條和動物性鮮奶油，經過均勻攪拌至乳霜狀，味道清香而不膩，成為南法代表性的蛋糕品項之一。此外，也分享多款道地的布列塔尼酥皮西點，讓參觀者能夠近距離與高爾蒂亞主廚互動交流。

成立至今超過50年的肯迪雅Candia，以特殊處理技術讓片狀奶油更細緻、具延展性，並搭配清爽的發酵風味，贏得大眾的喜愛。而今年具有特色的「Food Experience美味法國」工作坊，更創造專業烘焙甜點主廚與技師交流互動的跨界平台。10月24日首場工作坊由開元食品代理的肯迪雅Candia品牌領銜展演，將運用肯迪雅Candia 布列塔尼片狀發酵奶油和發酵奶油條作為主要食料。