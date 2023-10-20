新竹市審計室查核發現，新竹市府去年多項業務本應分屬其行政支出，卻以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日決定3件媒體宣傳案，將用今年第二預備金歸墊。市議員林彥甫表示，這足以證明前市府狡辯濫用都更基金638萬元合規「遭打臉」，也呼籲高市府不要重蹈覆徹。

「111年城市行銷電視廣告託播案」、「111年全國性雜誌廣告宣導案」及「111年多螢媒體宣傳案」392萬6千元，3件總金額638萬6千元，遭到新竹市審計室查核點名，3案採購案非屬都更基金應付代收款用途，近日確定以今年第二預備金歸墊都更基金。

市議員林彥甫指出，他早在去年11月就開記者會揭發，前市府在去年6至7月，違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場、湖光島藝術季等，金額高達270萬元。但當時市府回應稱「經費來源及採購程序合法合規，也符合捐贈指定用途，反而批評民代刻意捕風捉影。

林彥甫說，如今前朝被審計室糾正，媒體採購案今年市府也以二備金歸墊，終於還他公道，但令他仍氣憤的是，當初前市府規避議會監督、違法濫用都更基金的人早就不在其位，也不用負責，後果卻由其他人承擔，他也表示，將持續嚴謹審查明年度市府預算。

對此，市府行政處長吳皇昇無奈表示，前市府去年以前，在活動及宣傳行銷中使用都更基金的經費，此舉被審計部審計室糾正有違規之虞，因此造成今年預算執行上有不小的負擔，致使市府今年被迫使用市長的二備金來歸墊都更基金，幫忙善後。

吳皇昇說明，以行政處為例，去年行政處各項政策宣傳行銷的業務總經費約近1700萬元左右，實際上包含前市府原本使用的都更基金約700萬元，但因審計室糾正，今年無法再使用、也不應該使用，也因去年編列今年本預算只有900多萬元，導致市府在宣傳行銷業務的執行上非常捉襟見肘、經費相當拮据，影響民眾獲取政策資訊的權益，令人遺憾。

吳皇昇表示，明年市府的宣傳行銷預算編列，就必須要將必要的經費規模回歸正常預算編列，除了讓相關預算可以公開透明、受議會監督之外，也避免可能違規使用基金的情況再度發生。