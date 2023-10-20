海運業加大抽船力度護「價」奏效，上海出口貨櫃運價指數SCFI連續兩周見紅，20日最新報價上漲26.11點或2.93％，一舉收復900點關卡、至917.66點，包括上海到美西線每40呎櫃運價小漲11美元，到歐洲每20呎櫃小漲19美元，中東線波斯灣（杜拜）每20呎櫃上漲121美元，南美（桑托斯）大漲242美元。

隨著運價守穩，貨代業者透露，航商11月1日歐洲線漲定了！赫伯羅特、達飛已宣布，長榮、陽明等將跟進，11月1日起調高亞洲到西北歐運價，每40呎櫃漲至約1,400～1,600美元，較目前現貨市場行情調漲約600～800美元。

除了抽船，美西線上漲主要來自美西南貢獻，亦即洛杉磯、長堤港貨量增加，船舶逐漸由美東線移轉回來，本來經美西因船期較快需求面增加。

根據SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價1,746美元，上漲11美元、漲幅0.63％；到美東每40呎櫃運價2,198美元，續跌32美元、跌幅1.43％；到南美（桑托斯）每20呎櫃運價2,164美元，上漲242美元、漲幅12.59％。

上海到歐洲每20呎櫃運價581美元，上漲19美元、周漲3.38％；到地中海每20呎櫃運價1,109美元，小跌3美元、跌幅0.27％；上海到波斯灣（杜拜）每20呎櫃962美元，上漲121美、漲幅14.39％。

隨著航商加大抽船縮艙效應逐步顯現，中東線漲價成功，近期美國線運價算是以盤代跌，歐洲線運價守穩，11月喊漲至小賺水準，為第四季開始歐洲線洽談新年度長約塑造有利氣氛。

根據Alphaliner統計，截至10月9日，有315艘船舶、近120萬TEU（20呎櫃）閒置，閒置運力佔總貨櫃運力從兩周前的3.4％一舉上升到4.3％。