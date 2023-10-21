信義分局與區公所合作，在成年禮活動中宣導反毒反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

信義分局與區公所合作，在成年禮活動中宣導反毒反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義區公所為祝福年滿16至18歲的青年邁入成人階段，要開始學習自我成長、承擔責任，以及懂得感恩回饋，特別舉辦成年禮闖關活動，讓信義區的高中職學生報名參加，並與信義警分局合作犯罪預防宣導。

信義分局犯罪預防小組在活動中擔任其中一個關卡，以打彈珠台方式，決定各組參賽同學的問答題數，再使用自製的反毒及識詐問答小卡片，讓同學回答問題，並針對其中的疑問及手法加以解釋，不時穿插機會或命運讓同學可以透過求援或手機查詢答案，非常充實有趣，不僅加深學生的印象，也對於識毒、識詐有了更充實的認識，大大減少接觸或被害機會，邁向平安順遂的成年人生。

信義分局表示，會積極透過活動和入校宣導的機會，加強各年級學生，尤其是即將步入18歲的學生的危機意識，希望藉由各層面不斷宣導，呼籲大眾勿接觸、施用任何毒品，以免傷身害己，另接獲任何可疑或詐騙資訊，均要小心查證，勿隨意交付錢財或個資，有疑問可撥打110及165諮詢。