美式賣場好市多結帳櫃台總是大排長龍，一名網友昨天抱怨，在好市多排隊結帳時前面有一個阿伯要求收銀員「1個商品開1張發票」，無視排在後面的超長人龍，大家全看著這位阿伯「表演」，又氣又傻眼。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，昨晚（21日）去好市多購物，排隊結帳時前面輪到一位長者買了10多樣東西，跟店員說要刷載具，接著又要刷電子會員卡、信用卡，但一直對不準而刷不到，弄老半天，接著店員開始結帳商品，阿伯又要求1個商品開1張發票。

原PO說，他排在阿伯後面，看到店員愣了一下，跟阿伯解釋好市多規定一個人最多只能開3次發票，於是阿伯改口要分3次結，使得店員得重頭再結帳一次，刷3次載具、會員等，就這樣阿伯緩慢地刷了3次條碼，每一次條碼都刷老半天才刷到，讓原PO傻眼，「我就在後面看著阿伯表演好久，看得火都上來了，後面排超多人的」。

對此，網友們看到也紛紛留言「洗發票吧，提高中獎機會」、「上周遇到每樣刷一張發票，刷了7張」、「遇到分3筆的還算幸運，我曾經在中和店遇到一位女士，竟然一樣結一筆！至少有8樣以上，後面排一堆人也如此淡定」、「應該請他每刷一張發票都要重新排隊一次」，還有人表示，「通常發現前方有事故的時候，就默默地轉別的結帳櫃台了，不過你是第一個順位，東西已經在輸送帶，跑不了」。