花75縣道卓富公路16.6公里邊坡昨凌晨突發生崩塌，交通受阻，當天傍晚搶通後，今卻再度坍方。（卓溪鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花75縣道卓富公路連結花蓮南區3大鄉鎮，是地方居民重要道路，未料16.6公里卓溪鄉石平社區路段邊坡昨凌晨突發生崩塌，道路中斷，經公所派怪手於傍晚搶通，未料晚間再度崩塌，目前道路已封閉，公所今上午將再次會勘處理，盡快恢復通行。

卓富公路16.6公里處南下車道上邊坡昨凌晨坍方，大量土石覆蓋道路，交通受阻，警方第一時間除拉起封鎖線且設置三角錐提醒用路人，並趕緊通知鄉公所處理，經廠商利用挖土機陸續移除坍方土石後，當日傍晚恢復單向通行。

怎料搶通不到半天時間，邊坡土石再度崩塌，鄉公所獲報後緊急暫時封路，今天上午將再次勘查處理，不過考量民眾通行安全，搶通後這周仍會持續封路觀察邊坡是否還有落石，確定穩定才會開放。

縣長徐榛蔚昨接獲通知立即趕赴現場會勘，研判因近期颱風密集侵襲東部，大量雨水使得土石鬆動，此次坍方應為之前小犬颱風的災情擴大，建議鄉公所在道路搶通後需多加規畫相關的管理與安全措施，並設置監視器隨時監測道路現況，同時也呼籲民眾如經過此路段須多加留意。