榮成自2003年起專注化經營，積極推動多項資源再利用技術，直至2023年已建立9項資源再利用的綠色循環經濟模式，分為廢棄物及廢水兩大類別，並已取得BS8001 Level 4最佳化循環經濟標準認證，以循環經濟製程模式獲得國際驗證單位認可。

榮成表示，環境保護與減廢為集團循環經濟發展重點，多項環境績效已達業界標竿，包括以99％廢紙為造紙原料、每噸工紙排碳量0.63噸及用水量3.76噸、散漿用水循環回用26次相當於節水6千萬噸、獨家專利技術污泥纖維回用、全廠區廚房廚餘零排放等。

隨著國際化企業激烈競爭，企業內部機敏文件成為風險管理一部份，榮成擁有獨立且自動化的廢紙散漿設備，不需人為操作即可進行打散銷毀，2022年共回收984噸機密廢紙，有效保護公私單位機密文件外洩、降低紙類廢棄物囤積。

在7月舉辦的亞太永續博覽會中，榮成設計大量使用廢紙回收的再生紙製作裝潢材料，搭配各項有趣的互動活動，並將展後廢棄物全回收，落實3R精神，帶頭呼籲民眾和企業一起響應永續環保和守護地球，盼能讓更多的人將循環經濟的觀念深植於心。

榮成表示，集團將減少使用（Reduce）、物盡其用（Reuse）、循環回收（Recycle）等3R精神融入員工日常及活動中，致力於廢棄資源循環再利用，利用企業影響力帶動產業及社會循環經濟發展，希望留給下一代更多資源與更乾淨的環境。