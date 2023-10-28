挪威寶石號」到港，有2千多位外國觀光客，縣府將派員到港口諮詢接待。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

疫情後，郵輪旅遊逐漸復甦，今年已有6航次郵輪靠花蓮國際港，約6千位國內外遊下船消費。花蓮縣府觀光旅遊處預告，明天週日（29日）將迎來今年度噸位數最大、載客數最多的「挪威寶石號」到港，有2千3百多位歐美籍遊客參訪縣內知名景點，縣府將派員到港口諮詢接待。

預計靠港時間29日上午6點，縣府指出，挪威寶石號（Norwegian Jewel），船身總噸數達9萬3千多噸，將從日本宮古島帶來約2千3百多位日本及歐美旅客訪花。這艘郵輪為首次停靠花蓮港，是今年到訪花蓮的7艘郵輪中總噸數最大、載客數最多，也是預計今年最後一艘到訪花蓮港的國際郵輪。

縣府觀光處長張志翔指出，這艘郵輪旅客除了參加由船公司提供的太魯閣、花蓮市區、吉安與光復等知名景點付費套裝遊程外，其他約上千名自由行遊客，則預計將從早上8時至下午4時以步行或搭乘計程車方式，至花蓮市區自行參觀；縣府也已通知東大門夜市、金三角商圈等周邊店家預做準備，迎接郵輪帶來的自由行遊客至店內採購消費。

縣府指出，今年除了有7航次的國際郵輪外，迄今也已迎來多趟國際包機，包括「越南峴港–花蓮」、「泰國曼谷–花蓮」直航對飛。未來將持續鎖定香港、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南東南亞等地區進行推廣，增加國際城市直航點，歡迎世界各地遊客到花蓮體會山海與人文之美，也為縣內食宿行及伴手禮業者帶來商機。