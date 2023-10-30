美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）接受《華爾街日報》訪問表明，七國集團（G7）將進一步加深合作，共同應對她所說的中國經濟體系中的不公平之處，包括工業補貼等。

戴琪在大阪舉行的G7貿易部長會議後受訪，作出以上表述。報導指出，G7貿易部長會議的聯合聲明，呼籲在世界貿易組織（簡稱WTO）中設立一個專門環節來討論貿易和國家干預工業部門的問題。部長們表達了對「非市場政策和做法」的擔憂，稱這些政策和做法「是謀求全球市場主導地位的綜合戰略的重要一環」。該聲明沒有提到任何國家，但戴琪說部長們談論的是中國。

報導稱，戴琪表示，G7與各個志同道合的國家除了在WTO進行任何可能的討論外，還需要自行解決這一問題。中國是WTO成員國，而WTO的決定是通過協商一致做出的。

戴琪認為，中國對本國產業支持的不透明性質給相關方面在世貿組織採取行動帶來困難。她表示：「如果你能看到補貼，那麼你就可以進行分析，並決定是否要對其提出質疑。但如果你不透明，補貼就會真的成為機器中的一個幽靈。」

報導指出，美國總統拜登和其他國家領導人去年在日本啟動「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, 簡稱IPEF）。日本、韓國等美國盟國以及許多東南亞國家都是該框架的成員。

戴琪表明，她希望能夠在11月中旬於舊金山舉行的亞太經濟合作組（APEC）會議上宣布就上述框架的貿易支柱達成一項協議，儘管「我們還沒有達到那個程度」。IPEF成員國尋求通過這些討論減少海關程式中的繁文縟節並提高政府規則制定的透明度。