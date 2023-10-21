2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting AELM）將於11月15日至17日在美國舊金山舉行，總統府發言人林聿禪今（21）日表示，蔡總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任我方領袖代表與會。

林聿禪表示，張創辦人曾五度以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間均積極與各會員國家領袖互動，積極傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升臺灣的國際形象與能見度，因此總統決定第六度邀請張創辦人代表她與會。

林聿禪指出，美國為今年APEC設定的主題為「為各方創造韌性及永續的未來(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)」，三大政策優先領域包括「互連(Interconnected)」、「創新(Innovative)」及「包容(Inclusive)」。

林聿禪表示，我國一向積極參與APEC，未來也將持續與其他會員共同推動在數位創新、綠色轉型、糧食安全、公共衛生、中小企業發展及婦女經濟賦權等領域的合作，攜手共創永續共榮的亞太地區。