長青17號操演 蔡英文視導 肯定各級部隊指揮協調及應處能力。資料照

「長青17號操演」邁入最後一天，蔡英文總統今（27）日上午前往嘉義分別視導「統裁部」及「陸戰99旅戰車特遣隊」， 肯定各級部隊同仁指揮協調和應處能力，請操演同仁將此次經驗帶回部隊，做為未來精進部隊訓練的參考，確保每次演練都能發揮最大效益。

總統指出，「長青17號操演」以實兵、實車、實裝方式，整合各項戰術作為，強化部隊的機動性和實戰應變能力。這幾年，國軍除加入新式裝備，也強化國軍實戰化訓練，持續提升兵種協同作戰能力，不僅展現國防自主的成果，也看到臺灣整體防衛戰力的提升。

蔡英文說，這場操演長達7天，不僅沒有既定的演練時序，更全程以實際的對抗模式展開。同時更結合三軍聯合、兵種協同作戰，以及各縣市後備旅支援等行動，都是要將實戰化的訓練落實在操演中。

她說，在這次演練所使用的戰術型無人機、紅雀二型無人機，以及陸軍最先進的銳指系統，都是由中科院研製；還有八輪甲車及衍生型系列，也是國人自製。

她指出，除了新式裝備的加入，這幾年，也強化國軍的實戰化訓練，持續提升兵種協同作戰的能力，以及整合地空火力，不僅展現國防自主的成果，也看到臺灣整體防衛戰力的提升。

蔡英文強調，這場操演也考驗各級部隊的指揮協調和應處能力。過程當中，一定有許多困難和挑戰，在大家的努力合作下都順利完成，她也對操演部隊同仁的表現給予高度的肯定。