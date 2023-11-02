台南老年人口達30萬，已邁入高齡社會，台南市政府勞工局6年來開辦180班次的照顧服務員訓練專班，總計培訓5791人，訓後就業率超過8成5，成效顯著；勞工局說，明年度將辦理35班次，即日起開放受理申請。

勞工局長王鑫基表示，隨著台南邁入高齡社會，台南市長黃偉哲指示要落實長者於社區在地老化，讓台南「區區有日照」，加上推動長照2.0政策，相關人力需求不斷增加，以協助長者、失能者或身心障礙者生活起居。

因應照顧服務員就業市場需求大，市府勞工局職訓就服中心辦理照顧服務員訓練專班已經6年，鼓勵轄內符合辦訓資格的醫療護理機構、大專院校、工會等加入照顧服務員培育行列，投入長照產業。

市府勞工局職訓就服中心明年預計辦理35班次照顧服務員訓練專班，即日起開始受理各大專校院、長照機構、護理醫療機構、各法人團體等提報「113年度補助辦理照顧服務員專班訓練計畫」與「113年度補助辦理照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」，受理收件至11月20日截止。

市府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，明年照服員專班訓練計畫，涵蓋CPR急救、居家用藥安全、急症處理、清潔、翻身拍背、正確餵食等訓練課程，培育學員具備扎實的照顧服務知識與職能，總訓練計畫達106小時。