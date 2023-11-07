台灣即將進入超高齡社會，中高齡者再就業將成為常態！為讓中高齡工作者不需再彎腰及蹲姿工作，有科技公司以摩天輪為發想，將收納平台與摩天輪狀的收納架結合，工作者可將收納平台旋轉轉到適當位置。該設計榮獲勞動部「促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎」殊榮。

位於台中市的徠通科技公司是台灣著名線切割機技術公司，並致力線割機無人化加工目標，公司裡負責品保及倉管的中高齡員工清點配件，常需長時間彎腰及蹲姿，造成身體疲勞；為了提高工作效率，公司以摩天輪為發想，以易力管設計成「魔點輪」，讓每一層收納的平台都能轉到適當位置，並以4個不同顏色的平台視覺設計區別不同客戶，也減輕中高齡員工的心理負擔。

徠通公司表示，中高齡及高齡員工是勞動市場不可或缺的勞動力，公司全力支持中高齡員工各項措施，包括：內部設置長照及托兒特約機構；彈性工時，讓有日間照護接送需求或家有小一新生的員工可彈性休假；提供資深員工優惠購屋創新方案等。

勞動部中彰投分署表示，為協助雇主排除身心障礙者、中高齡及高齡員工工作障礙，分署積極推動勞動部「職務再設計」服務，輔導並補助企業以調整改善工作環境、改善工作方法及提供就業輔具等措施，協助企業搶占用人先機，促進身心障礙者、中高齡及高齡者就業。2023「促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎」頒獎典禮表揚的11家單位及人員，其中，中彰投分署輔導的「徠通科技股份有限公司」、「惠嘉電實業股份有限公司」及「財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會」共3家榮獲中高齡績優單位獎。

中彰投分署表示，期盼轄內更多企業、單位共襄盛舉，透過「中高齡職務再設計」、「企業輔導團」等各項服務計畫與補助措施，建立友善職場。