魯凱族手紋耆老Kwalrimi·Palrimuday杜秀英於11月5日辭世，享壽100歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，杜秀英長期守護部落文化，戮力推動手紋文化的保存維護工作及儀式，為台灣歷史及無形文化資產留下重要註腳，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

杜秀英1924年出生，生前為青葉部落唯一僅存手紋長者，今年9月15日經屏東縣政府公告認定為「魯凱族手紋」保存者。魯凱族的社會秩序與階級制度嚴謹，透過嚴格執行與生活實踐，維持並承載著部落傳統的各種秩序、文化、社會意涵。手紋是傳統社會階級制度下的文化表現，透過圖樣揭露並宣示其社會地位、家族系譜、財富。圖紋本身與魯凱族文化緊密相連，對魯凱族人而言，具重要歷史意義和民族文化代表性。

文化部表示，杜秀英一生致力保存及傳承手紋文化，文化部將持續協助手紋文化的傳承、記錄工作，使這項珍貴的原住民族無形文化資產永續流傳。