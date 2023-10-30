威剛股價跌深反彈，周一重返月線，大漲近半根漲停，記憶體族群十銓(4967)、晶豪科(3006)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、創見(2451)表現同樣不俗，僅旺宏(2337)獨落寞。

威剛今年第三季自結財報，單季營收85.92億元，季增25.46%，產品組合為DRAM模組47%、SSD 35%、UFD&記憶卡8%、HDD 5%、其他5%，90%以上NB/PC為主。威剛和上游記憶體原廠Micron、SK Hynix、Samsung三星、WD、鎧俠等都有合作，供貨來源多元。DRAM模組DDR4 8GB受高通膨及電子產品庫存修正，報價自去年第二季開始明顯走弱，到今年第三季落底；NAND Flash也逐漸在第三季落底。威剛今年第三季毛利率可望逐步走高，單季稅前獲利季增逾6成。

威剛訂單來源主要來自於通路商，OEM訂單會有遞延效應，但預計在記憶體報價走揚的情況下，OEM客戶也會回來拉貨。威剛對今年第四季至明年第一季記憶體價格看法仍非常正面，不過12月為年底結帳時間點，對於威剛跟客戶都略受到季節性影響。由於公司對產業敏感度高，快速調整庫存因應市況，今年第二季威剛預判報價即將落底，在報價起漲前，大幅拉高庫存到至114億元。