主計總處今日（31）公布第三季GDP概估統計指出，受民間投資明顯不如預期影響，第三季經濟成長率2.32％，比原預測降低0.22個百分點，假設第四季預測不變，全年經濟預測將下修至1.55％。
綜合統計處視察王翠華表示，第三季經濟成長不如預測的主要原因是民間投資明顯不如預期，概估第三季資本形成（含民間投資及存貨變動）年減14.0％，較預測數減少9.6個百分點。另外，併計商品及服務貿易的實質輸出於第三季也年減1.05％，比原預測降低1.99個百分點，投資及出口是第三季經濟成長不如預期的兩個原因。
不過，民間消費表現不錯，王翠華表示，由於疫後消費動能延續，以及適逢暑期出遊旺季，加以自用小客車買氣熱絡，使得第三季民間消費年增8.90％，比預測數高出0.56個百分點。
綜合投資、出口、消費，今年第三季經濟成長率為2.32％，王翠華表示，雖然表現比預測數差，但從今年前三季的趨勢看來，景氣還是持續好轉中。
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