大陸國家統計局31日公布數據顯示，10月份全國製造業採購經理指數（PMI）為49.5％，比上月下降0.7個百分點，時隔兩個月降至收縮區間，製造業景氣水準有所回落。與此同時，非製造業商務活動指數為50.6％，綜合PMI產出指數為50.7％，均比上月下降超過1個百分點。

大陸10月份製造業PMI從企業規模看，大型企業PMI為50.7％，比上月下降0.9個百分點，繼續高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7％和47.9％，比上月下降0.9和0.1個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，生產指數為50.9％，比上月下降1.8個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產仍在擴張，但步伐有所放緩；新訂單指數為49.5％，比上月下降1.0個百分點，表明製造業市場需求有所下降。

原材料庫存指數為48.2％，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少；從業人員指數為48.0％，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落；供應商配送時間指數為50.2％，比上月下降0.6個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

另10月份，大陸非製造業商務活動指數為50.6％，比上月下降1.1個百分點，仍高於臨界點，非製造業總體保持擴張。

分行業看，建築業商務活動指數為53.5％，比上月下降2.7個百分點；服務業商務活動指數為50.1％，比上月下降0.8個百分點。從行業看，鐵路運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數位於60.0％以上高位景氣區間；資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低於臨界點。

此外，大陸10月份綜合PMI產出指數為50.7％，比上月下降1.3個百分點，表明大陸企業生產經營活動總體擴張，但擴張速度放緩。