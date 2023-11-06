日本新聞網（JNN）最新民調顯示，日本首相岸田文雄內閣支持率首度跌破30%，創2021年10月上任以來新低。

日本TBS電視台報導，在這次民調中，岸田內閣支持率29.1%，較上次調查下滑10.5個百分點，創上任以來新低紀錄。另外，岸田內閣不支持率則較上次調查上升10.6個百分點，來到上任後新高的68.4%。

面對岸田政府日前提出的經濟對策方案，只有18%受訪者表示期待，高達72%受訪者「沒有期待」。

岸田在這次提出的經濟對策方案中，表明將針對所得稅及住民稅提供每人合計4萬日圓的定額減稅，但只有26%受訪者給予正面評價，64%受訪者未給予正面評價。

調查時提供自民黨8位人選，詢問受訪者認為哪一人最適合擔任下一任首相，結果前環境大臣小泉進次郎居首位、自民黨前幹事長石破茂次之、數位大臣河野太郎排名第3，岸田排名落在第5位。

另外，共同社近日也進行民調，問到自民黨內誰最適合擔任下一任總裁（黨主席），20.2%受訪者選擇石破茂居首、河野太郎以14.2%支持率次之、14.1%受訪者支持小泉進次郎、10%受訪者支持經濟安全保障擔當大臣高市早苗；岸田只獲5.7%的受訪者青睞，排名第5。

在共同社這次民調中，岸田內閣支持率跌到28.3%，較上次在10月中旬調查下滑4個百分點，創上任以來新低；不支持率為56.7%，較上次調查上升4.2個百分點，同創新高。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1121106