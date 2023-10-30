國際貨幣基金（IMF）將台灣今年經濟成長從4月預估的2.1％大幅下調至0.8％，與主計總處8月預估的1.61％差了兩倍。對此，主計長朱澤民直言「IMF習慣把台灣預測低」，他不認同台灣今年經濟成長只有0.8％這個數字。

朱澤民說明，國外機構經濟預測並非以支出面和生產面的資料來分析，而是專家協商會議的預估；而台灣的經濟預測是每季度、每三個月提出報告，屬較詳細的預測。

朱澤民指出，GDP成長率每差1個百分點，就是2,300億；以目前主要國內機構對今年的經濟成長率的預估數來看，都在1％與1.5％之間，而主計總處下月底最新預測應會比8月預測1.61％略微下調，但朱澤民強調，會比IMF預測的0.8％還要高。

隨9月出口轉正、國發會景氣燈號轉呈黃藍燈，擺脫連10藍，是否代表景氣進入復甦階段，朱澤民表示，目前是往好的方向發展，若國際上沒有再出現大幅的經濟震盪、區域地緣政治波動或大規模戰爭導致影響範圍擴大，依照當前情況發展之下，今年經濟成長率要守在1％以上是樂觀的。