主計長朱澤民今（30）日指出，以過去十年ECFA數據分析，每年台灣獲關稅減讓金額約落在7至8億美元，若ECFA終止，主要對石化、鋼鐵和機械業等傳產有所衝擊；至於對整體經濟成長率的影響程度，則要看將來的替代方案，細節在國發會和經濟部已有計算。

立法院財政委員會今日針對主計總處暨審計部2024年度中央政府總預算案邀請主計總處主計長朱澤民、財政部長莊翠雲以及審計長陳瑞敏備質詢。有關ECFA終止後對GDP的影響，立法委員提出質疑，十年ECFA帶來的關稅減讓金額若高達3,000億元，可能衝擊國內產業，對此，朱澤民坦言，主要衝擊傳統產業如石化、鋼鐵和機械業。

委員指出，ECFA帶來每年7至8億美元的減讓金額，相當於200億至300億元台幣，若十年則是3,000億元，ECFA終止後，台灣的經濟成長率是否還能維持預測的3.32％？朱澤民說，國發會跟經濟部已有計算並分析細節，會尊重部會算法，不過也要看後續的替代方案，主計總處以全國整體計算為準，將於11月底公布最新預測。