桃園市林家萱不被視障擊倒，跑出全國賽冠軍，奮鬥故事榮獲2023總統教育獎。（教育局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市武陵高中林家萱，出生時左眼全盲、右眼視力只有0.1，伴隨著斜頸、心室中膈缺損等先天疾病，在無數的醫院看診和無止盡的早療課程過程，都無法阻擋她學習的欲望及在田徑場與風競速的堅持，甚至無畏身體障礙，在全國賽中獲得100公尺第一名佳績，榮獲今年總統教育獎殊榮。

林家萱天生視力缺損，左眼全盲、右眼視力僅0.1，伴隨著斜頸、心室中膈缺損等，從小歷經無數的醫院看診及早療課程，她克服學習障礙的方式，就是更靠近桌子看書及寫字，師長們形容，「家萱幾乎是貼在桌面」，不喜歡依靠輔具的她，連國中教育會考也堅持與同學在一般考場應試。

在爸爸、媽媽的呵護與支持下，以及師長、同學們的鼓勵下，林家萱也勇敢嘗試各種挑戰、參與學校各種事務，7年級校慶運動會結束後，在田徑教練鼓勵下參加田徑校隊，優異的肌力及短跑爆發力，助她在110學年度全國中等學校身心障礙者會長盃田徑錦標賽100公尺獲得T12級第一名佳績。

那怕是一次次的跌倒，一抹抹的傷痕，都是林家萱揮灑汗水、追求目標時的歷練及養分，更造就了她樂觀的個性，豁達的胸襟及樂觀的人生，她說，世界上還有許多比她更不幸的人，需要大家的幫助，希望未來自己有能力，可以幫助和她一樣有夢想，卻因身體殘缺而暫時無法圓夢的人，能夠奔跑在夢想的路上，築夢踏實！

林家萱雖身處逆境，從弱勢中砥礪茁壯，擁有過人的堅韌，跑出生命中的夢想，樹立榜樣，讓她榮獲今年總統教育獎殊榮。