央行總裁楊金龍指近三年物價（CPI）漲2％，立法委員關心未來CPI成長率2％是否為常態化，主計長朱澤民今（30）日表示，無法未卜先知，但就目前國際局勢來看，要回到像以前一樣物價穩定在1％上下，是不太可能的。

立法院財政委員會今日針對主計總處暨審計部2024年度中央政府總預算案邀請主計總處主計長朱澤民、財政部長莊翠雲以及審計長陳瑞敏備質詢。

有關物價高漲、未來CPI在2％上下恐成為新常態現象，朱澤民表示，要看經濟情況而定，據主計總處8月預測，明年物價成長率估1.58％，趨近於2％但仍守在2％以下，符合目前國際上的標準。

朱澤民也坦言，就目前國際局勢來看，要回到像以前一樣物價穩定在1％上下，是不太可能的。

朱澤民並指出，8月最新預測今年全年CPI是2.14％，11月底將會更新預測，有可能會將CPI調高一些。而行政院將在11月3日召開物價穩定小組會議，將針對以巴衝突對油價、物價影響進行討論。