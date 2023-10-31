行政院主計總處主計長朱澤民昨（30）日在立院備詢時，針對國民黨立委羅明才稱排骨飯的肉變薄一事，竟回「這也是委員身材保持越來越苗條的原因」，引發議論。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧列出朱澤民過往爭議言論，直呼其展現的態度就是「漠不關心」。

游淑慧今在臉書指出，面對羅明才以「排骨越來越薄」比喻通膨問題的質詢，朱澤民卻自以為幽默回應「這也是委員身材保持得越來越苗條的原因」，讓她感嘆表示，民眾實質薪資衰退、吃不飽、住不起房的此時此刻，官員不檢討，卻還有心思拿人民痛苦的議題開玩笑，未免無恥。

游淑慧也列出過去朱澤民爭議言論，包括被問到2018年滷肉飯漲多少，朱回答「我不吃滷肉飯」、被問到2019年水餃漲多少，朱回答「行政院的水餃沒有漲」、被問到2021年蚵仔麵線多少，朱回答「20元」，如今被問到排骨越來越薄一事，竟稱這就是委員身材保持苗條的原因。

游淑慧直言，從2018年到2023年，人民的生活越來越痛苦，朱澤民的發言依舊讓人覺得活在平行時空，展現的態度就是「漠不關心」4字，有這樣的政府，難怪行政院可得出「平均薪資5.7萬」的荒謬結果，連賴清德當行政院長時都可以講出「勞工平均薪資逼近5萬元」的荒誕發言。

游淑慧也允諾，若她明年進國會，必定指出這些佛系官員的認知與執政缺失，導正有爭議的薪資計算方式，好好「算總帳」，讓政府知道，現在的民眾過得到底有多辛苦。