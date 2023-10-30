立法院財政委員今（30）天審查中華民國113年度中央政府總預算案，國民黨籍立委羅明才於早上質詢主計長朱澤民。羅明才稱，排骨越來越薄！大小是一樣，可是拍拍拍，把他拍平了！朱澤民幽默回答，這也是委員身材保持越來越苗條的原因！
羅明才質詢主計長朱澤民，預測明年經濟成長率是多少？朱澤民稱，8月份預測是1.61，11月下旬、11月底會做新的預測。羅明才問「所以明年經濟太是很差囉？」主計長回答「明年是3.3，今年是1.61」。
羅明才質疑，上次說保2沒問題，現在又往下滑？朱澤民說「保2是在今年2月份講的，那時候很多機構還都是預測大概2到3之間」，「所以保不住了？」「所謂經濟預測就是某一個時間點，在那個時候那個資料的預估，我必須說明一下，過去預測的數字都很接近」。
羅明才繼續問雞腿便當？「大概120」「排骨便當？」「大概110」，「有沒有加滷蛋？」「我跟委員報告一下，如果一個蛋現在是半個，就認定是物價上漲」，「對，現在蛋已經變半個了！」羅明才強調。
「還有一個問題，就是排骨」，羅明才繼續關心，「越來越薄！現在排骨飯跟10年前比起來，大概剩二分之一，大小是一樣，可是可能一片肉，拍拍拍，把他拍平了！」
朱澤民幽默稱，這也是委員身材保持越來越苗條的原因！羅明才和現場立委不禁笑出，「我現在不是在講這個！我是替所有上班族，重點是他們覺得壓力很大！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。