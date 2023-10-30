立委羅明才稱，排骨越來越薄！大小是一樣，可是拍拍拍，把他拍平了！主計長幽默回應，這也是委員身材保持越來越苗條的原因！羅明才忍不住笑出來。（取自立法院隨選視訊）

立法院財政委員今（30）天審查中華民國113年度中央政府總預算案，國民黨籍立委羅明才於早上質詢主計長朱澤民。羅明才稱，排骨越來越薄！大小是一樣，可是拍拍拍，把他拍平了！朱澤民幽默回答，這也是委員身材保持越來越苗條的原因！

羅明才質詢主計長朱澤民，預測明年經濟成長率是多少？朱澤民稱，8月份預測是1.61，11月下旬、11月底會做新的預測。羅明才問「所以明年經濟太是很差囉？」主計長回答「明年是3.3，今年是1.61」。

羅明才質疑，上次說保2沒問題，現在又往下滑？朱澤民說「保2是在今年2月份講的，那時候很多機構還都是預測大概2到3之間」，「所以保不住了？」「所謂經濟預測就是某一個時間點，在那個時候那個資料的預估，我必須說明一下，過去預測的數字都很接近」。

羅明才繼續問雞腿便當？「大概120」「排骨便當？」「大概110」，「有沒有加滷蛋？」「我跟委員報告一下，如果一個蛋現在是半個，就認定是物價上漲」，「對，現在蛋已經變半個了！」羅明才強調。

「還有一個問題，就是排骨」，羅明才繼續關心，「越來越薄！現在排骨飯跟10年前比起來，大概剩二分之一，大小是一樣，可是可能一片肉，拍拍拍，把他拍平了！」

朱澤民幽默稱，這也是委員身材保持越來越苗條的原因！羅明才和現場立委不禁笑出，「我現在不是在講這個！我是替所有上班族，重點是他們覺得壓力很大！」