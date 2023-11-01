傳統旺季溫溫的，被動元件產業需求依舊疲弱，不過華新科第3季業績仍交出比第2季好的表現，單季合併營收86.09億元，季增5.68%，營業毛利為16.78億元，季增18.26%，單季合併毛利率為19.49%，季增2.24個百分點，營業淨利為6.09億元，季增62.35%，單季營業淨利率為7.07%，歸屬於母公司業主淨利為10.6億元，季增25.91%，單季每股盈餘為2.18元。

華新科前3季營業收入247.38億元，營業毛利為41.46億元，合併毛利率為16.76%，營業利益10.94億元，歸屬於母公司業主淨利21.77億元，每股盈餘4.49元。

信昌電受到終端客戶需求疲弱影響，第3季合併營收為9.49164億元，季減1.75%，營業毛利為1.50754億元，季減29.48%，單季合併毛利率為15.88%，季減6.25個百分點，營業淨利為6551.3萬元，季減47.96%，營業淨利率為6.9%，歸屬於母公司業主淨利為1.12407億元，季減24.22%，單季每股盈餘為0.66元。

信昌電前3季合併營業收入27.95億元，營業毛利5.38億元，營業利益為3.06億元，歸屬於母公司業主淨利為4.1億元，每股盈餘為2.4元。