台北市捷運局2009年與永欣興業簽訂位於捷運頂埔站旁土地的聯開案，國民黨台北市議員游淑慧痛批，聯開案簽訂至今超過14年卻聞風不動，土地還被捷運公司拿去招標作為轉乘停車場，地主卻未受益，公家機關行為簡直跟土匪一樣。捷運局長鄭德發承諾，會重新與地主討論權益分配及法律救濟等問題。

游淑慧昨在議會交通部門質詢指出，永欣興業在2009年與捷運局簽訂頂埔捷運站旁土地的聯開案，捷運局因為捷獎，能獲得17％的權值分配，然而土地所有人永欣興業在該片土地持有比例高達76％，權值分配卻僅有16％，慘不忍睹，不免讓人有當年美河市既視感。

她直言，雖然前台北市長柯文哲任內變更聯開案政策，導致2011至2015年間的聯開案全部停擺，不過停擺時間也僅有4年，該聯開案仍然延宕整整14年。她痛批，土地所有人當時滿懷希望與捷運局簽訂聯開案至今仍聞風不動，土地甚至被拿去當作轉乘停車場，她要求捷運局解釋清楚。

鄭德發坦言，該案2016及2017年間曾嘗試招標，但因為受房地產市場不景氣影響，遲遲沒有投資人，而後來準備著手時，又恰逢捷運三鶯線決標，新北市政府認為頂埔站有共構，希望共構由他們執行。

游淑慧批評，市府因為更換市長就更換制度，受影響的卻是民眾的私人權利，她追問捷運局要將土地開發為停車場使用時是否充分與地主溝通、停車場是否屬於聯開案一環，若是，為何地主沒有得到應得的權益分配，若不是，是否徵得地主同意，她更質疑難道地主碰上這樣的情形只能自認倒霉？

鄭德發表示，雖然整體規畫、延宕時間都有讓地主知道，但確實沒有很積極與地主溝通，針對停車場是否屬於聯開案一環，他說明，該停車場地下2、3樓屬於轉乘停車場，地下4、5層才是屬於聯開停車場，不過由於聯開還沒啟動，目前仍未對外開放。

游淑慧聽完痛批，法務單位根本不會做出「土地是我的，地下卻不是我的」這種解釋，捷運局說法非常荒謬，而捷運局將土地讓給捷運公司拿去招標委外給私人停車業者，當成副業收入，統計至9月底共收取約2000萬元租金，然而地主卻未受益，白白讓政府賺14年，她直言，這種作法根本是詐騙、土匪，並詢問地主面對這種情形是否有救濟途徑？

鄭德發表示，本案前後期都因為受到外在因素干擾，但也坦承作業上確實有疏忽，他承諾，未來會朝2方向改善，其中土地取得快的，就加速投資，也會重新討論相關法規及權利救濟方式。