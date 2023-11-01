北市建國南路日前發生一起糾紛事故，一名車主駕駛300多萬的保時捷超跑，疑似因引擎聲過大，造成附近住戶不滿，從樓上怒丟4次水袋，而車主也火大錄影蒐證並報警處理。警方獲報後通知該住戶到案說明，並依社維法將其送辦。台北地院審理後日前裁定該名住戶需繳納3000元罰緩。

據了解，大安分局瑞安街派出所今年7月間獲報，建國南路上大樓住戶疑似因超跑車輛引擎聲過大，造成住戶不滿，因此當該車自停車場駛出時便丟擲水袋，意圖驚擾該超跑車輛，期間共丟擲4次。

警方獲報後通知該住戶至所說明，並依社會秩序維護法45條、63條移請偵辦。台北地院於日前裁定住戶丟擲水袋行為有驚嚇他人及危害安全之虞，處3000元罰緩。

大安分局呼籲，民眾就妨害安寧事件，應循合法途徑尋求解決共識，如遇類似情況時，應立即撥打110或轄區派出所電話，通知員警到場了解情況，避免衍生事端或造成衝突。