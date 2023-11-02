大台中不動產開發商業同業公會特別攜手逢甲大學商學院企業永續發展研究中心，舉辦「全球ESG不動產趨勢論壇」。(主辦單位提供)

配合政府2050淨零排碳目標，台灣也計畫於2025年開徵碳費，ESG成為產業重要議題，有感於建築業在世界碳排放量占約30％，且永續轉型迫在眉睫，大台中不動產開發商業同業公會特別攜手逢甲大學商學院企業永續發展研究中心，舉辦「全球ESG不動產趨勢論壇」，會中業者喊話盼政府能提供獎勵措施。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，建築業與各產業皆朝ESG永續發展目標前進，並將E－Environmental（環境）、S－Social（社會）、G－Governance（公司治理）3項指標納入企業營運評量標準，希望政府在研擬淨零排放法規時能提供獎勵或抵稅措施，並與業界廣泛溝通。

逢甲大學客座教授兼商學院企業永續發展中心主任林慶隆，在論壇中以「台灣2050淨零轉型建築部門轉型策略與措施」為主題探討，他說，台灣建築轉型路徑目標為2050達到100％新建築物及85％既有建築為淨零炭建築，推動的4大主軸為提高新建築能源效率、改善既有建築能源效率及提升家電設備能源效率、推廣減碳新技術與工法。

台灣建築中心經理林穎立分享不動產業在國際ESG潮流下的發展和合作機會，他說，綠色投資是方興未艾的國際資本運動，各國中央銀行與政府基礎建設都以永續政策引導產業升級，政府預算編列核銷與公債發行須符合永續經濟標準，將是各國淨零技術產業轉型及綠色金融的契機。

王至亮強調，面對歐盟《CBAM碳邊境調整機制》及美國《CCA清潔競爭法案》將實施，台灣則以碳費先行，未來包括國家各項建設、都更危老、公益開發、民生建設等營建成本都將大幅增加，盼政府提供滿足ESG永續建築指標的企業與開發商探費減免與獎勵，可彌補因減碳政策造成的成本攀升、營業虧損。